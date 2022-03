Camila Cabello estreia single Bam Bam com apresentação na TV, assista!

04/03/2022 | 12:10



Na última quinta-feira, dia 3, Camila Cabello lançou seu mais novo single, Bam Bam, em parceria com Ed Sheeran. Na mesma noite, a cantora estreou a música com uma incrível apresentação na TV. No programa The Late Late Show with James Corden, ela fez juz ao verso keep dancing e entregou uma verdadeira performance para a canção de ritmo dançante.

Honrando as raízes cubanas, a cantora levou um bar latino ao palco do programa, com direito a casais de dançarinos e até um bartender. Para a estética, ela investiu em um visual monocromático, com todos os cenários e figurinos na cor verde.

Apesar de Ed Sheeran não estar presente, Camila não permitiu que os fãs sentissem a falta do cantor. Criativa, ela resolveu o problema ao surgir de óculos escuros e dublar a parte do britânico enquanto tocava violão.

Contudo, o lançamento não foi o único acontecimento importante da última quinta-feira , 3 de março. Camila completou 25 anos de vida e aproveitou a dia especial para anunciar oficialmente a data de lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, Familia.

Em publicação no Instagram, ela escreveu:

2 fatos: é o meu aniversário e este álbum é todo o meu coração. FAMILIA. Lançamento 8 de abril.

Recentemente, a cantora fez a alegria dos fãs ao compartilhar spoiler de Psychofreak, música ainda inédita. Desejando um feliz Dia dos Namorados - Valentine's Day - ela liberou um trecho da música em vídeo para o TikTok. Na prévia divulgada, é possível perceber que a cantora usa a letra da música para falar sobre a imprevisibilidade de relacionamentos amorosos e suas dificuldades.