Cantor italiano Tiziano Ferro e marido adotam dois bebês

04/03/2022 | 12:07



O cantor italiano Tiziano Ferro e seu marido, Victor, adotaram duas crianças: Margherita, de nove meses, e Andrés, de seis. O artista celebrou o momento e compartilhou uma foto da família em seu Instagram. "Dois telefonemas me fizeram o homem mais feliz do mundo. O primeiro há alguns meses: uma garotinha. O segundo, algumas semanas depois: desta vez um bebê (menino)", escreveu.

Ele ainda falou sobre as expectativas com a paternidade. "Para Victor e eu, a experiência como pais representa a maior das honras, o mais exigente dos fardos, e que enfrentaremos com amor, atenção, ternura e dedicação."

Tiziano disse que entende que os fãs queiram conhecer os bebês, mas afirmou que irá preservar a intimidade deles. "Caberá apenas a eles decidir 'quando' - e sobretudo 'se' - compartilhar a história de suas vidas", escreveu.