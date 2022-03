Roteiro de três dias para curtir Park City no inverno

Redação

Do Rota de Férias



04/03/2022 | 11:55



Conhecer Park City no inverno é uma experiência incrível. Situada nas montanhas Wasatch, a mais de dois mil metros acima do nível do mar, em Utah, nos Estados Unidos, a região vai encerrar sua temporada em 16 de abril. Abaixo, veja um roteiro de três dias para aproveitar o finalzinho da estação mais fria do ano.

Aproveite e confira aqui, também, um roteiro completo com tudo o que fazer em Park City, inclusive com dicas de hotéis e restaurantes.

Park City no inverno

Dia 1

Comece o dia com um delicioso café da manhã em um dos hotéis de Park City. Boa parte dos estabelecimentos prioriza insumos frescos da região e oferece menus focados em alimentos orgânicos. Em seguida, prepare-se para uma experiência incrível: praticar yoga sobre uma stand-up paddle dentro de uma cratera com água a 35oC, atividade oferecida pela Park City Yoga Adventures.

Antes de retornar ao hotel, faça uma caminhada com raquetes para ter sua primeira imersão na neve e conferir a paisagem do entorno. Depois do almoço, participe do Mines & Wines Tour, um passeio de três horas, organizado pela Fox School of Wine, que mistura o passado de mineração de Park City com degustação de vinhos selecionados. Antes do jantar, não se esqueça de fazer a prova de esqui em uma das empresas de aluguel de equipamentos e acessórios.

Dia 2

Após o café da manhã, reserve ao menos meio período para esquiar ou praticar snowboard em Park City Mountain. É possível fazer aulas com professores experientes e, para facilitar a prática, há a opção de solicitar um instrutor que fale português.

Almoce em um dos restaurantes da montanha e prepare-se para viver grandes emoções no Utah Olympic Park, no período da tarde. Construído para os Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake 2002, o complexo de quase 400 acres abriga pistas, área para saltos de esqui nórdicos, dois museus e uma infinidade de atividades de aventura. Há simuladores diversos e a famosa experiência de descer em um bobsled junto a um instrutor experiente.

No fim do dia, a sugestão é curtir o après-ski em um dos vários estabelecimentos que oferecem esse serviço.

Dia 3

Aficionados por esqui podem dedicar outra manhã a deslizar pela neve. Desta vez, a sugestão é escolher as pistas do Deer Valley Resort, onde apenas a prática de esqui é permitida.

Depois do almoço, a dica é passear pela charmosa Main Street, com paradas para conhecer o Teatro Egípcio (casa do Sundance Film Festival) e o Park City Museum, espaço cultural que traz muitas informações sobre a história local. Se a ideia é fazer compras, vale a pena ir ao Outlets Park City, localizado na Kimball Junction, com mais de 60 lojas de marcas famosas.

