Luana Piovani alfineta Pedro Scooby em comercial para banco

04/03/2022 | 11:10



Torta de climão! Luana Piovani participou da campanha publicitária de um banco e aproveitou a propaganda para dar uma alfinetada em seu ex-marido, Pedro Scooby. No vídeo, a atriz conta sobre um suposto ex, falando que teve muita paciência e que abriu mão de muita coisa por ele, dando a entender que falava sobre o surfista. Depois é revelado que na verdade ela se referia ao seu antigo banco.

E as indiretas não acabam por aí! Para exemplificar o que é possível fazer nesse novo banco ela cita compras de material escolar, uniforme e tênis para as crianças, produtos com que ela supostamente arcaria sozinha - vale lembrar que Luana já havia entregado que Scooby, atual participante do time camarote do BBB22, não queria pagar pensão alimentícia. Eita!

As celebridades trocaram alianças em 2013 e em 2019 anunciaram o divórcio. Juntos, eles tem três filhos: Dom, de nove anos de idade, e os gêmeos Bem e Liz, de seis anos de idade. Desde a separação, os dois vivem se mandando indiretas pelas redes sociais.