Ao lado do marido, Ana Hickmann toma cervejinha em boteco e internautas elogiam humildade: Perfeita demais

04/03/2022 | 11:10



Gente como a gente! Ana Hickmann viu o seu nome repercutir nas redes sociais após o seu marido, Alexandre Correa, postar um vídeo bem surpreendente em sua conta do Instagram.

Com a música Vamos Tomar Uma, do Zé Neto e Cristiano, o empresário mostrou a amada sentada em um boteco, tomando uma cervejinha. Na legenda, ele brincou com o momento.

Ana Lúcia sendo Ana Lúcia sentando no boteco!, escreveu.

E, encerrou:

E aí rapaziada, já estão preparando os motores para o final de semana pós Carnaval? Bebam com moderação!!!

Claro que através dos comentários, os seguidores elogiaram a humildade da apresentadora:

Perfeita demais. Gente como a gente, disse uma.

Isso que é humildade, escreveu outra.

Eu vivi para ver essa cena, chocada, passada. Adoreiiiiii, celebrou outra.

Nos últimos dias, Ana completou 41 anos de idade e ganhou uma linda homenagem do amado.