Secretário-geral da Otan alerta para agravamento em ofensiva russa na Ucrânia

04/03/2022 | 11:10



O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, alertou nesta sexta-feira, 4, que os próximos dias "provavelmente serão piores" na guerra da Ucrânia, à medida que o aumento da ofensiva militar russa provoca "mais mortes, mais sofrimento e mais destruição". Em coletiva de imprensa, Stoltenberg exortou o presidente russo, Vladimir Putin, a encerrar o conflito "imediatamente", retirar as tropas do país vizinho e se engajar em esforços diplomáticos. Segundo ele, Moscou está pagando um "alto preço" pela invasão, mas a Otan está disposta a manter abertos os canais diplomáticos com o Kremlin.