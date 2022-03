Governo nomeia Marco Fujihara coordenador do Fórum do Clima

04/03/2022 | 09:55



O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, designaram Marco Antônio Fujihara para exercer o encargo de Coordenador Executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Fujihara substitui Oswaldo dos Santos Lucon, que deixou o cargo em novembro passado em plena realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-26), em Glasgow, Escócia, por, segundo ele, falta de diálogo do governo com a sociedade civil.

A dispensa de Lucon e a designação de Fujihara estão formalizadas em decretos publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 4.

O Fórum Brasileiro de Mudança do Clima é um organismo oficial de aconselhamento científico do presidente, criado por lei. O objetivo é assessorar o chefe do Executivo no tema da emergência climática, por meio do diálogo com a comunidade científica. Lucon, pesquisador da área de Energia, havia sido nomeado em 2019 por Bolsonaro e estava em Glasgow como representante do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) quando pediu para deixar a função.