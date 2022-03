Líder do ranking, Barty não jogará em Indian Wells e Miami para 'cuidar do corpo'

04/03/2022 | 09:55



Campeã do Aberto da Austrália, líder do ranking feminino de tênis e invicta em 2022, a australiana Ashleigh Barty divulgou um comunicado nesta sexta-feira informando que não disputará os importantes torneios de Indian Wells e Miami para priorizar seu físico.

A jogadora não se vê em condições de brigar pela conquista nestas competições e preferiu se ausentar. Com quase três mil pontos de vantagem sobre a checa Barbora Krejcikova, ela não terá sua liderança do ranking ameaçada.

"Queria compartilhar uma atualização da minha agenda para os próximos meses. Infelizmente, meu corpo não se recuperou do jeito que eu esperava depois do Aberto da Austrália e não consegui me preparar adequadamente para Indian Wells e Miami", anunciou o australiana.

Ela já não havia jogado em Indian Wells no ano passado, mas é bicampeã em Miami e perderá 1000 pontos no ranking da WTA, podendo ver as rivais encostarem na luta pelo topo. Mesmo assim, vai se ausentar e explicou o motivo de optar pelo descanso: focar na forma física.

"Não acredito que esteja no nível necessário para vencer esses eventos e, como resultado, decidi me retirar de ambos os torneios", lamentou. "Eu amo esses eventos e estou triste por não estar lá competindo, mas acertar meu corpo deve ser meu foco."