Uma tempestade. A briga de motoristas. Atiradores fazem festa.

Ademir Medici



06/03/2022 | 05:45



Para os colegas de Redação, dos antigos aos da nova geração, Ricardo Hernandes é sempre lembrado pelo talento de repórter-fotográfico. Venceu pelo esforço e competência. Uma história, entre tantas, foi testemunhada por nós da Memória.

Anos 70. Domingo de sol. Saímos para uma cobertura jornalística qualquer. No retorno para a Redação, Ricardo tem a atenção voltada para um jogo de futebol de várzea. Ele pede um tempo ao motorista José Barbosa e se dirige ao campo aberto. Começa a fotografar.

O futebol exige muita técnica e perspicácia de um fotógrafo. E Ricardo sabia que tinha que praticar, e muito, para seguir os passos dos ídolos da própria Redação, de um Pedro Martinelli a um João Colovatti.

Aquelas fotos não foram publicadas. Mas serviram de treino. Quantas e quantas fotos mais Ricardo Hernandes faria também nos principais estádios brasileiros.

Hoje iniciamos uma série com ele. Ricardo selecionou 43 imagens de sua autoria. Digitalizou e tratou cada uma. Colocou legenda. Reproduziu em alta e baixa resolução. Deu de presente a esta Memória.

Hoje começamos a dividir cada fotografia jornalística de Ricardo Hernandes com você, prezado leitor. Uma contribuição valiosa à Memória do Grande ABC.

Tempestade magnética em Santo André

Dois velhinhos brigam numa tarde chuvosa em São Paulo. Motivo: uma fechada de trânsito na Avenida Brigadeiro Luis Antonio

Em 1982, confraternização comemorativa ao final do curso de atiradores do Tiro de Guerra de Santo André

Crédito das fotos – Ricardo Hernandes

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 6 de março de 1992 – Ano 33, edição 8012

MANCHETE – Fita contra Magri tem laudo só na segunda-feira. Começava verdadeira devassa na vida do ex-ministro do Trabalho e Previdência Social, Antonio Rogerio Magri (governo Collor), acusado de corrupto. Magri dizia que estava sendo tratado como bandido.

MEMÓRIA – Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória) iniciava luta para a recuperação de prédio do século XIX no Centro de São Bernardo.

NOTA – Seria uma grande vitória do movimento da memória, pois o prédio da antiga Câmara Municipal não só foi salvo como permanece intacto 30 anos depois com o nome de Câmara de Cultura Antonino Assumpção.

COLUNA DESTAQUE – Paulo Roberto De Francisco: de inventos a inventores.

EM 6 DE MARÇO DE...

1922 – Chuvas torrenciais provocam a queda de uma imensa barreira no quarto plano inclinado da Serra de Paranapiacaba, interrompendo novamente a passagem dos trens.

São Paulo Railway transfere as viagens, provisoriamente, para os antigos planos, espaço hoje ocupado pelo sistema cremalheira.

1987 - Governador Franco Montoro inaugura primeiro trecho, ainda incompleto, do sistema trólebus na Avenida Faria Lima, em São Bernardo.

NOTA - O trecho de três quilômetros seria o único a ficar pronto na gestão Montoro. Os 33 quilômetros entre São Mateus e o Jabaquara, cruzando o Grande ABC, seriam entregues no governo Quércia, ainda assim incompletos.

SANTOS DO DIA

Rosa de Viterbo (Viterbo, Itália, 1234-1252). Com apenas 12 anos já exortava a população da sua cidade a fazer penitência.

Inês de Praga (ou Boemia)

Coleta (Nicoleta)



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em São Paulo, hoje é o aniversário de Itaporanga. Elevado a município em 6-3-1871, separando-se de Itapeva.

Pelo Brasil: em Minas Gerais, Diamantina; no Ceará, Horizonte, Jijoca de Jericoacoara e Maracanaú.

Falecimentos

Santo André

Therezinha de Jesus Almeida Gomes, 91. Natural de Tietê (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edésio Rebelo, 80. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

José Alves Pereira de Souza, 93. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Antonia Covero de Godoi, 87. Natural de Bragança Paulista. Residia no Jardim das Américas, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Rosa Duran Ferrari, 84. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Basílio Braite Rodrigues, 78. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia no Jardim São Caetano. Dia 1º, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Diadema

Pedro Faustino Campos, 80. Natural de Areia (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Luiz Carlos Oliveira dos Santos, 65. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Motorista. Dia 27, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Rafael Rosa Rodrigues, 82. Natural de Portugal. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 1º, em Ribeirão Pires. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Carmem Soares Lima, 77. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.