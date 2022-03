Lakers são atropelados pelos Clippers e Warriors perdem terceira seguida na NBA

04/03/2022 | 09:30



A semana não anda sendo nada fácil para LeBron James e Stephen Curry. Os astros que protagonizaram quatro finais seguidas da NBA entre 2015 e 2018 vivem dias bastante ruins e com derrotas complicadas para Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, respectivamente. O time da Califórnia foi atropelado no clássico contra os Clippers, enquanto a equipe de São Francisco amargou o terceiro revés seguido na NBA.

A situação mais delicada é dos Lakers. Disputando uma vaga no play-in (7° x 8° e 9° 10° vão se encarar por duas vagas nos playoffs), a equipe não consegue desencantar e já sofre pressão até pelo 10° lugar após perder pela oitava vez nas últimas 10 aparições, sendo quatro seguidas.

Derrotada sem dó no clássico contra os Clippers, a equipe de LeBron James agora tem somente um triunfo de vantagem sobre o New Orleans Pelicans (10°) e dois diante do Portland Trail Blazers (11°).

A sétima vitória seguida dos Clippers sobre o rival foi mais uma vez arrasadora, com 21 pontos de vantagem e placar final em 132 a 111. Sem estrelas do quilate de Paul George e Kahwi Leonard, machucados, o time foi orquestrado por Reggie Jackson na Arena Crypto. O armador anotou 36 pontos, sua maior marca desde que chegou a Los Angeles, respondendo com cestas às provocações de Westbrook - até de uma rasteira escapou. Foram ainda oito rebotes e nove assistências.

"Nós estamos em uma missão e queremos encerrá-la (ganhar o título). Ainda somos uma equipe faminta e sentimos que estamos escrevendo nossa própria história", afirmou Reggie Jackson. "Sabemos qual é a narrativa com nossos companheiros. Estamos tentando fazer algo especial com este grupo."

"Ele adora esses momentos. É um grande jogador. Às vezes temos altos e baixos, mas ele nos manteve juntos o ano todo", elogiou o técnico Tyronn Lue. "Foi uma luta quando perdemos o Paul George pela primeira vez, porque o ataque é construído em torno dele e de Kawhi (Leonard) na maior parte. Mas uma vez que conseguimos uma rotação de set e entendemos como tínhamos que jogar, esses caras compraram isso, e começa com nossos veteranos. Esse é o tipo de equipe e o tipo de cultura que construímos por aqui."

O jogo foi equilibrado no primeiro set e com grande reação dos Lakers no segundo, anotando 14 pontos seguidos para levar desvantagem pequena de 66 a 63 no intervalo. O terceiro quarto, porém, definiu a vitória dos Clippers com 40 a 18. No fim, derrota por 21 pontos de diferença.

LeBron, autor de 26 pontos, lamentou os apagões da equipe. "Tivemos um quarto que nos matou (na derrota para o Dallas)", disse James. "Foi o segundo (41 a 31). Hoje, novamente, desta vez foi o terceiro (40 a 18)", completou o astro dos Lakers.

O próximo adversário, no domingo, é o não menos pressionado Golden State Warriors de Stephen Curry. Nesta quinta-feira, a equipe somou sua terceira derrota seguida, desta vez diante do Dallas Mavericks, que fez 122 a 113. O conjunto de Luka Doncic bateu em LeBron e em Curry em sequência.

O esloveno foi implacável contra o vice-líder do Oeste ao marcar 41 pontos. Ainda pegou 10 rebotes e deu 9 assistências, flertando com um triplo-duplo. Curry fechou com 21 pontos após passar o quarto final em branco.

Confira os resultados de quinta-feira da NBA:

Los Angeles Clippers 132 x 111 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 112 x 115 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 122 x 113 Golden State Warriors

Brooklyn Nets 107 x 113 Miami Heat

Toronto Raptors 106 x 108 Detroit Pistons

Boston Celtics 120 x 107 Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks 130 x 124 Chicago Bulls