Arícia Silva, ex-affair de Arthur Aguiar, comenta participação dele no BBB22: Dissimulação muito grande

04/03/2022 | 09:10



Arícia Silva não esconde seu ressentimento com Arthur Aguiar e Maíra Cardi. Com o ator cada vez mais em destaque, a ex-panicat concedeu uma entrevista ao podcast Pipipi Popopo e comentou sobre o que acha da participação do ex-affair no BBB22.

- Ele é exatamente aquilo ali, só que eu conheço aquelas carinhas. E o Brasil, alienado como sempre, comprando a cara de santo do bom moço, homem santo.

Vale lembrar que Arícia foi uma das mulheres com quem Arthur se envolveu durante o polêmico casamento com Maíra Cardi. Até hoje, ela sustenta o argumento de que só namorou o ator porque acreditava em uma possível separação do casal. Mas, parece que a situação não acabou muito bem pra ela.

- Eles f*****m com meu ano profissional e menos de um mês depois eles já estavam juntos. Não quis me posicionar. Depois aprendi que ela [Maíra] é uma mulher visionária, com um visão de engajamento e audiência. Hoje eu vejo que poderia ter aproveitado mais [o engajamento gerado pelo affair]. Mas não vem mais o caso isso. Eu só não tinha noção que tinha que me posicionar e me defender.

Ainda sobre a participação do ator no reality, Arícia disse que não duvida que ele possa mesmo levar o prêmio.

- Todo mundo está torcendo por ele e, se bobear, até a minha mãe está na torcida. É uma dissimulação muito grande.

E continua:

- Uma pessoa que já entra cancelada só tem o que ganhar. Ele não tem o que perder.