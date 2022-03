Angélica e Luciano Huck comemoram 17 anos de idade do filho Joaquim

04/03/2022 | 09:10



Dia de festa e celebração antecipada na família de Angélica e Luciano Huck! O casal antecipou a comemoração de 17 anos de idade do filho primogênito Joaquim, que completa mais um ano de vida no próximo dia 8, e compartilhou alguns momentos nas redes sociais.

Através dos Stories do Instagram, a apresentadora mostrou o bolinho que preparou ao herdeiro com a seguinte escrita: Parabéns, Joaquim. Além disso, ela fez questão de posar ao lado do maridão.

E as celebrações não pararam por aí. No feed, Angélica postou um vídeo e prestou uma homenagem para sua mãe, que também está completando mais um ano de vida.

Ela é alegria e intensidade! Mãe amada , vó adorada, esposa dedicada?super sogra, uma guerreira da vida ! Viva!!!! Vovó linda , dona Angelina , minha mãe #saude #força #alegrias #amor.