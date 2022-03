Pedro Scooby inaugura quarto do líder no BBB22 e reclama: - Não tem foto das crianças

04/03/2022 | 08:10



Pedro Scooby é o novo líder da semana - após um desempenho incrível na prova da última quinta-feira, dia 3. Como de costume, durante a madrugada, a produção liberou o Quarto do Líder e o surfista reuniu os membros do vip para conferir a decoração, principalmente os porta-retratos da família. Mas ao pegar a molduras, uma decepção.

- Pô, de novo não tem foto das crianças mano.

Você deve se lembrar que quando Scooby ganhou a Prova do Anjo, Luana Piovani também não liberou a imagem dos filhos Dom, Bem e Liz. Inclusive, o tema virou até motivo de intriga entre a atriz e Boninho.

De qualquer forma, Pedro continuou vendo as fotos e apontou:

- Está bom, está bom. Está certo. São meus filhos para o resto da vida, mano. Não tem essa. E, às vezes, é bom proteger também. Eu acho que já tive essa conversa com a Luana sobre isso.

Na sala, os brothers também comentaram o assunto.

- Olha, não teve foto dos filhos dele, disse Laís.

- A Luana [Piovani] não permitiu?, perguntou Eslovênia.

- É, às vezes, decide não expor, constatou Jessi

- É, decidiu não expor o rostinho, né?, concordou Eslô.

Viny abre jogo sobre Eli

Durante a madrugada, Viny teve uma conversa importante com Eslô sobre Eli e revelou uma situação chata que passou com o amigo.

- Uma vez na academia, ele me falou: Eu como homem hétero tenho muito mais assunto em comum com eles [DG, Scooby e Paulo André] do que você.

- Ele falou isso?, diz Eslô, que pergunta se Viny concorda com a afirmação de Eli.

- Sinceramente, não sei. Não posso dizer que concordo nem que discordo. Não é ter assunto, é ter mais coisas em comum. É o que gera assunto.

Jade fala sobre dividir vip com Arthur

Novamente, os rivais Jade Picon e Arthur Aguiar estão no grupo vip. E, apesar de estarem convivendo cada vez mais, os dois continuam não se bicando. Tanto que a influenciadora não ficou nada feliz em ter que ficar próxima novamente do ator.

Em conversa do Quarto do Líder, Scooby disparou:

- Fiquei amarradão de poder trazer o Arthur também.

- Ele também, concordou Douglas Silva.

- Acho que ele tinha uma imagem de que eu nunca ia escolhê-lo, continua Scooby.

- Deve ter ficado com uma cara, completou Douglas.

- Sim, eu fiquei amarradona, brincou Jade.

- Mais uma semana eu aturando a Jade e a Jade me aturando, diz DG sorrindo.

- Arthura ou surta, brinca Jade