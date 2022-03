Que encontro! Neymar Jr. e Adam Sandler posam juntos durante evento da semana de moda em Paris

04/03/2022 | 08:10



Que momento! Mais uma vez a semana de moda em Paris nos surpreende com um encontro daqueles. Após Bruna Marquezine posar ao lado da protagonista da série La Casa de Papel, Úrsula Corberó, foi a vez de Neymar Jr. registrar o seu momento, mas ao lado do ator Adam Sandler. Que tudo.

Nas redes sociais, o jogador brasileiro, que atualmente está no Paris Saint-Germain, surgiu sorridente e feliz da vida ao lado do astro de Hollywood. O encontro é claro mexeu com os internautas.

Amei demais, que legal, escreveu uma internauta.

Eu ia amar papear com Adam Sandler, comentou outra.

Recentemente, Neymar posou ao lado de Robert Pattinson, em Paris, durante a pré-estreia de The Batman.