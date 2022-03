São Bernardo avança obra de R$ 22 milhões na região do Silvina

Da Redação



04/03/2022 | 08:11



A Prefeitura de São Bernardo iniciou obras para prolongar a Rua Padre Léo Comissari em 1 quilômetro, intervenção viária que vai ligar o Jardim Silvina às áreas de reassentamento dos bairros Areião, Monte Sião, Vila Sabesp e Vila dos Estudantes, todos localizados na região do Montanhão. As intervenções têm investimento de R$ 22 milhões e devem beneficiar aproximadamente 80 mil moradores do entorno nesta primeira etapa.

Segundo o prefeito Orlando Morando (PSDB), que esteve ontem no canteiro de obras para acompanhar o andamento dos trabalhos, a expectativa é a de que as obras para prolongamento da via estejam concluídas até o fim do ano. Também comentou que o projeto para aquela região inclui a construção de equipamentos públicos.

“Essa é uma primeira fase de conjunto de melhorias que estamos realizando nesta região. Nosso projeto é dar andamento às demais etapas de obras ainda neste ano, com a contratação de novas unidades habitacionais, escola pública, centro comercial e um centro comunitário, com infraestrutura para eventos, esportes e lazer. Uma intervenção completa nessa área, proporcionando melhores condições de vida para essa comunidade”, disse o chefe do Executivo, que esteve acompanhado do secretário de Habitação, João Abukater Neto, na vistoria.

A primeira etapa de obras do Programa Mananciais prevê desde o prolongamento da Rua Padre Léo Comissari, com construção de via com pista dupla, totalizando cerca de 1 quilômetro, novas paradas de ônibus, obras de drenagem pluvial, preservando o curso dos córregos e evitando enchentes, rede de esgoto, novas adutoras para abastecimento de água potável, infraestrutura para iluminação pública e fornecimento de energia com rede subterrânea (sem cabos expostos entre os postes), até plantio de mais de 1.000 mudas de árvores.

Secretário de Habitação, João Abukater Neto destacou que as intervenções integram a primeira etapa do programa e demandam investimento de R$ 22 milhões, sendo R$ 12,9 milhões oriundos de repasse do governo federal e R$ 9,3 milhões de contrapartida da Prefeitura.

“Estamos construindo um sistema viário que será rota alternativa à Rodovia Anchieta, melhorando o acesso dos moradores da região do Areião, Monte Sião, Vila Sabesp e Vila dos Estudantes ao Jardim Silvina”, explicou.

HABITAÇÃO

No último dia 24 de fevereiro, o prefeito Orlando Morando e o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), assinaram convênio que autoriza a construção de conjunto com 236 unidades habitacionais em área doada pelo município no Monte Sião, dentro do Projeto Mananciais. As obras serão executadas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), com investimento de R$ 42,4 milhões, dos quais R$ 35 milhões serão aportados pela empresa estadual e R$ 7,4 milhões pelo município. O empreendimento terá duas torres residenciais de 15 pavimentos, com 118 unidades cada.

Desde 2017, o Jardim Silvina vem recebendo melhorias diversas, entre as quais malha viária, pavimentação e drenagem. Além disso, o bairro ganhou uma Arena Parque de Esportes, com infraestrutura de lazer com campo de futebol de gramado sintético, quadra de basquete e pista de skate, além de novas luminárias com tecnologia LED nas principais vias por meio do Programa Mais Luz.