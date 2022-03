Nos EUA, Pelosi apoia proibição das importações de petróleo russo

04/03/2022 | 07:51



A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que é "totalmente a favor" da proibição das importações de petróleo russo, em resposta à guerra na Ucrânia. A declaração pode ajudar em uma mudança de postura do presidente americano Joe Biden, que tem relutado em conter os embarques de petróleo russo ou aplicar sanções energéticas que reduzam a oferta, já que os preços da gasolina estão em alta.

O apoio de Pelosi também fortalece uma ideia já discutida no Congresso americano, apoiada por diversos republicanos e por um número crescente de democratas. A Casa Branca disse que todas as opções continuam na mesa.

A proibição do petróleo russo pode causar uma aliança momentânea de congressistas à esquerda e à direita: democratas que lutam contra as mudanças climáticas e querem diminuir a dependência de combustíveis fósseis; republicanos que querem aumentar a produção doméstica de energia; e a grande maioria dos legisladores de ambos os partidos que querem parar a guerra promovida pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Fonte: Associated Press.