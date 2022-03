Obituário - 4 de março de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/03/2022 | 07:53



SANTO ANDRÉ

Alice Bezerra Herrera, 92. Natural de Aparecida (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Jardim da Colina.

Alcídia Renosto Ferreira, 90. Natural de Laranjal Paulista. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alberto Lino da Silva, 89. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 28. Memorial Phoenix.

Maria Eduardo Correia Arruda, 86. Natural de Portugal. Residia em Utinga, Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Catarina de Araujo, 84. Natural de Macaúbas (Bahia). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Ferreira da Silva, 83. Natural de Saloá (Pernambuco). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonina Campos Nicodemos, 82. Natural São Pedro do Curvo (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresa de Almeida de Assis, 81. Natural de Cruzília (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Hilário de Souza Filho, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Sales do Nascimento, 75. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia na Vila Assunção, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria Luiza Barquilha, 74. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Costureira. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene Frate, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Elias Martins, 59. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Serralheiro. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelci Andréia Villela, 54. Natural de Piacatu (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Claudio de Siqueira e Silva, 49. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Mecânico de manutenção. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

Anita Alves de Oliveira, 88. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Jandira Cozero Santorato, 86. Natural de Amparo (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Natalina Mendonça da Fonseca, 86. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia no Jardim das Laranjeiras, em São Paulo, Capital. Dia 28, em São Bernardo. Parque Memorial Japi, em Cabreúva (São Paulo).

Magdalena Maria Gianete de Souza, 82. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Raimundo Domingos dos Santos, 80. Natural de Cascavel (Ceará). Residia no bairro Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 28. Jardim da Colina.

Gine Antonio Navarro Menegozzi, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Terezinha de Jesus Soriano Ribeiro, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

José Carlos de Souza Botelho, 72. Natural de São Fidelis (Rio de Janeiro). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Modestina Damaceno Ferreira Martins, 67. Natural de Dores de Guanhães (Minas Gerais). Residia em Juquitiba (São Paulo). Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Juquitiba.

Edvirges Batista, 65. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Milton Kenji Furushima, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Edmundo Andrade dos Santos, 53. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Juscelino de Jesus Campos, 40. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério Bela Vista, em Poções.

Danilo Oriente de Souza, 30. Natural de São Caetano. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

Albertina Amâncio de Sousa, 94. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Centro de São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nicolau Volcov, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Gerente de vendas. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Zilda Aparecida dos Santos, 66. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 28, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



RIBEIRÃO PIRES

Francisco Américo Ferralha, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 28, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.