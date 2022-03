Suspeito de roubar moto em São Bernardo é capturado por GCM de Santo André

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



03/03/2022 | 22:31



Dois homens armados roubaram na noite desta quinta-feira (3) uma moto no Jardim Califórnia, em São Bernardo. Informações preliminares apontam que o dono do veículo possuia rastreador instalado e conseguiu informar o paradeiro da moto para a Polícia Militar, que passou a seguir os suspeitos pela região. A perseguição acabou na região central de Santo André, quando agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André deram voz de prisão para a dupla, que tentou emprrender fuga. Um deles acabou baleado e o outro conseguiu fugir a pé.



O rapaz baleado, que não teve o nome revelado, sofreu ferimento na perna esquerda, ainda tentou correr, mas acabou caindo na Avenida José Amazonas, na parte de baixo do Paço Municipal de Santo André. Ele foi socorrido e encaminhado para o CHM (Centro Hospitalar Municipal). Já o seu comparsa conseguiu fugir. O caso será registrado no 1º DP de Santo André, no Centro.