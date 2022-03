Chance de rebaixamento do Ramalhão diminui para 3,5%

Dérek Bittencourt



04/03/2022 | 00:01



A nona rodada do Paulistão provocou uma mudança na matemática da competição nesta reta final. Assim, as equipes do Grande ABC viram suas possibilidades de classificação e rebaixamento sofrerem alterações com relação às projeções da semana passada.

O Santo André, por exemplo, que há dez dias tinha 23,1% de chance de cair para a Série A-2, viu este número diminuir para 3,5% após a vitória sobre o Guarani – e de outros resultados. Além disso, o Ramalhão subiu para a segunda colocação do Grupo D e a probabilidade de classificação cresceu de 16,2% para 54,1%. Os números são do site estatístico Chance de Gol.

A situação mais preocupante agora é a do Água Santa. O revés para o São Paulo, no Estádio do Inamar, derrubou o Netuno para a zona da degola. Assim, a equipe passou de 20,6% de possibilidade de rebaixamento para 42,5%. Como o Grupo A, o qual o time de Diadema integra, está bastante equilibrado na luta pela segunda vaga – o Corinthians já assegurou a primeira –, os diademenses ainda sonham com a classificação, com 13,6% de probabilidade.

Por fim, o São Bernardo FC, que aparecia com 96,9% de chance de avanço para as quartas de final, teve pequena queda no índice após perder para o Botafogo: 94,6%. Por outro lado, com 14 pontos, o Tigre está livre do rebaixamento, apesar de o site de estatísticas ainda considerar que a chance aurinegra de queda é “quase 0%”.

O Novorizontino, com 94% de probabilidade de cair, tem pior cenário. A Ponte Preta, adversária do Água Santa amanhã, aparece com 22,6%.