A busca da ‘Feliz Cidade’

Tucídides (460 a.C.-400 a.C.) já escrevia, na Grécia Clássica, que a cidade era formada por cidadãos e não pelos prédios. Dois milênios depois, pensamento similar foi utilizado por Rousseau (1712-1778) às vésperas da Revolução Francesa. Com o decorrer da história, se mostrou sintomático que, ao contrário das visões humanistas, regimes autocráticos de todas as eras tenham tentado enfatizar justamente o oposto, construindo edifícios monumentais cujo objetivo ideológico era mostrar a pequenez do cidadão frente ao Estado. Mas é a atividade dos cidadãos que permitiu às cidades deixarem sua marca no mundo, restando aos grandes monumentos apenas o papel de cartões-postais, atrações turísticas ou sítios arqueológicos. Esta vitalidade das metrópoles bem-sucedidas tem três elementos que, em algum momento, sempre se sobressaem e se libertam: prosperidade, liberdade e conceito mais abstrato que integra os outros dois, que é a consagrada ‘busca da felicidade’.



Grandes cidades surgem geralmente pela concentração de atividade econômica – em geral o comércio ou exploração de recursos e, depois da Revolução Industrial, a produção – ou pela formação de centros administrativos ou militares criados pelo Estado. Metrópoles deste segundo tipo só conseguiram se desenvolver e sobreviver quando também passaram a gerar riqueza, como observado em Istambul, Pequim e Petrogrado, por exemplo. Já aquelas cidades que permaneceram com finalidades militares ou administrativas murcharam inevitavelmente, como se vê em Samarra, Karakorum ou nas 14 das 16 Alexandrias fundadas por Alexandre Magno.



Outro ponto é a liberdade. Já dizia provérbio medieval que ‘o ar da cidade torna o homem livre’, e Michelet (1798-1874), falando da explosiva expansão de Paris no século XIX, acreditava que o camponês que chega à cidade fica fascinado e não a abandona nunca mais. Para o urbanista italiano Roberto Guiducci (1923-1988), sempre existiu nas grandes metrópoles de todos os tempos o chamado ‘fator urbano’, que atrai imensidão de talentos e especializações que são potencializados pela troca de ideias e experiência. É sobretudo nas cidades onde a noção de carreiras abertas ao talento se desenvolve e estratificações estamentais se dissolvem. É muito revelador, por exemplo, que o Estado Soviético tivesse de tempos em tempos de ir buscar de volta talentos mandados aos gulags, já que suas cidades, sem liberdade, não os produziam mais. Na atual era da informação, na qual o Capital Humano é primordial, é cada vez mais evidente e inquestionável que a garantia da liberdade de expressão e criação é a grande chave para o sucesso das metrópoles e a consequente felicidade dos cidadãos.



José Police Neto é superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Imparcialidade

O encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, disse dia 1º que ‘não se pode aplicar o conceito de imparcialidade em conflito no qual se sabe quem é o agressor’. Acredito que o jovem diplomata desconheça a histórica posição de neutralidade brasileira em conflitos externos e de nosso posicionamento a favor de imediato cessar-fogo em todos eles. Só para citar um exemplo, durante a guerra da Falkland-Malvinas, sabíamos muito bem quem era o agressor e nossa posição foi exatamente a mesma de hoje em relação ao conflito Rússia-Ucrânia. Outro ponto importante a ser levado em consideração, meu caro diplomata, é o cuidado de não se dar crédito às falsas afirmações de gente que se diz solidária à Ucrânia, mas veladamente torce pela Rússia.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Nova loja

Tristeza. Fábricas foram embora e no lugar está vindo loja de cacarecos e bugigangas importadas (Havan inaugura loja em São Bernardo no final do mês). E pensar que o (Grande) ABC já foi um grande polo industrial.

Jorge Xiaoliu

do Facebook



Conservadores

Alguns conservadores brasileiros compraram pelo preço de capa as manifestações em que Putin se apresenta como crítico do desmonte cultural, espiritual e moral do Ocidente. Essa convergência, porém, não faz de Putin um Dostoievski. Ele é ex-agente de segurança soviético e russo que se vê como versão atualizada do ‘líder genial dos povos’ (povos eslavos, bem entendido), investido da missão de reconstruir a extinta URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), sem Soviete Supremo e com menos socialismo. Ele conhece o apoio que os neomarxistas da Escola de Frankfurt receberam da URSS para fazer das ciências sociais os modernos mísseis e tanques da guerra cultural. É exatamente por saber quão letais são essas ‘armas’ que ele não as quer na Rússia. Mas isso não o converte em aliado do Ocidente, ou dos conservadores e/ou liberais do lado de cá. O negócio de Putin é poder e quanto mais decaído for o Ocidente, quanto mais esquerdistas os Estados Unidos se tornarem, quanto mais tolerantes e molengas se fizerem Reino Unido e França, quanto mais os alemães se confiarem a pessoas como Mutti Merkel, melhor para ele. Tomem isso por autoevidente.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)



Vacinação – 1

Obrigado, presidente Bolsonaro (Brasil chega a 72,3% da população com vacinação completa contra a Covid-19)! Todas as vacinas foram pagas e distribuídas pelo governo federal, e não pelos governadores ou prefeitos! Brasil acima de tudo!

Pascoal Scinocca

do Facebook



Vacinação – 2

Obrigado, povo, que paga os impostos e consequentemente o salário de quem tem que trabalhar para atender às suas demandas.

Airton Braz

do Facebook



Bancos

Vamos voltar a fazer como os antigos faziam, guardar dinheiro dentro do colchão, fazer um esconderijo na parede ou que nem os piratas, enterrar no fundo do quintal, porque nem em banco dá para confiar mais (Clientes do Itaú relatam sumiço de dinheiro e depósitos não esperados)! Eu mesmo não confio mais em banco nenhum! Com esses acontecimentos, sumindo com o dinheiro da população nos bancos, faz meses que não faço mais nenhum depósito em conta. Até fechei as minhas contas! Como diziam meus avós, ‘o melhor lugar para o seu dinheiro é com você’!

Robson Fernandes

do Facebook