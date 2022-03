Hard Rock Punta Cana lança experiência gastronômica multissensorial

Redação

O Hard Rock Punta Cana, na República Dominicana, decidiu usar a tecnologia para surpreender seus visitantes. O hotel lançou uma experiência gastronômica multissensorial, que explora os sentidos dos hóspedes durante a refeição.

A experiência é composta por uma projeção de vídeo de alta resolução, mesa táctil interativa, sincronização de aromas, realidade aumentada e sistema de som. Todos os itens se somam ao momento da degustação dos pratos, servidos de forma exclusiva.

O conceito é chamado de “awaken your senses”, que em português significa “desperte seus sentidos”. Ele vem sendo usado por diversas empresas e foi incorporado, inclusive, na edição atual do Big Brother Brasil, durante os almoços do líder da semana.

“A iniciativa tem o objetivo de oferecer uma experiência em que os hóspedes possam ativar os sentidos de modo que provoque uma sinestesia, fazendo com que as sensações sejam integradas e proporcionem momentos memoráveis”, destaca Leonel Reyes, diretor corporativo da RCD Hotels para a América Latina

A experiência gastronômica multissensorial do hotel tem duração de 90 minutos e comporta grupos de quatro a 12 pessoas. Os horários disponíveis são às 18h30 e às 20h30.

