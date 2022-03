Conheça o hotel Filha da Lua Eco Lodge, em Pipa

Redação

Do Rota de Férias



03/03/2022 | 21:55



Inaugurado em dezembro de 2020, em Pipa, no Rio Grande do Norte, o hotel Filha da Lua Eco Lodge fica situado entre o Atlântico e as dunas de areia da praia das Minas. O local foi projetado de forma sustentável e em harmonia com o ambiente, preservando a vegetação local e a natureza do entorno.

Filha da Lua Eco Lodge: conheça o hotel em Pipa

Seguindo práticas de construção sustentável para preservar as florestas da região e a terra, o Filha da Lua foi construído com madeira de reflorestamento de eucalipto, reduzindo as emissões de carbono do concreto do projeto. Para manter o entorno intocado, cada um dos seus 17 bangalôs foi montado sobre palafitas, preservando a permeabilidade do solo sem degradá-lo e por meio da introdução de uma estação de resíduos 100% ecológica.

A preservação da natureza é um dos principais valores do resort. Por isso, o hotel optou por não utilizar plástico em suas dependências, seja em embalagens, canudos ou toucas de banho. Nos banheiros das suítes, por exemplo, os itens ficam à disposição dos visitantes em charmosas peças de cerâmica. Já o creme dental disponível para uso é feito no próprio local.

O Filha da Lua conta ainda com duas piscinas e um spa, que oferece uma seleção de massagens ayurvédicas e tratamentos de beleza. Para o público mais ativo há uma vasta lista de atividades fora do hotel. Elas vão desde aulas de kitesurf e surf até voos de parapente, passeios de buggy, tours de bike e cavalgadas.

A gastronomia do resort também rouba a cena. Isso porque todos os pratos do restaurante são sem glúten e sem lactose, elaborados com produtos orgânicos vindos diretamente da fazenda local Pachamama, que segue práticas de biodiversidade.