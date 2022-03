Descubra 4 hotéis com piscinas incríveis

Redação

Do Rota de Férias



03/03/2022 | 21:55



O verão no Brasil continua com dias quentes e ensolarados. Quando as temperaturas estão altas, nada melhor do que se refrescar com um bom mergulho. Confira uma lista com quatro hotéis com piscinas incríveis para aproveitar a estação.

Hotéis com piscinas incríveis

Praia Bonita Resort – Nísia Floresta (RN)

Divulgação

A menos de 40 km de Natal, o Praia Bonita Resort, localizado na Praia de Camurupim, em Nísia Floresta, é o local ideal para curtir os dias ensolarados de verão com a família. O resort conta com uma piscina de 1.200 m², que se estende em meio a plantas tropicais, formando um cenário belíssimo. Ela tem ainda hidromassagem e áreas para adultos e infantil.

—

Hotel Port Louis – Caraguatatuba (SP)

Divulgação

O Hotel Port Louis fica em uma das praias mais preservadas do Litoral Norte paulista, a de Tabatinga, junto à divisa entre Caraguatatuba e Ubatuba. Com serviços diferenciados e uma estrutura de lazer digna de um resort, tem como atração central a piscina, que apresenta um design único. Ali, há partes com profundidades diferentes, para adultos e crianças, além de jatos d’água, hidromassagem aquecida e uma divertida tirolesa. De quebra, a piscina é cercada por vegetação tropical e espreguiçadeiras.

—

Enotel Porto de Galinhas – Porto de Galinhas (PE)

Divulgação

O Enotel Porto de Galinhas é um resort all inclusive pé na areia em um dos destinos mais bonitos e badalados do Nordeste. Com uma diversificada programação de lazer para todas as idades, o o local tem como um de seus grandes diferenciais o complexo aquático, com uma área de 45 mil m². Projetado em total integração com a natureza, com muita vegetação, areia macia e um clima de praia dentro do resort, a área conta com rio lento, piscina de ondas, parque aquático infantil com tobogãs e jatos d’água.

—

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso (SP)

Divulgação

O Eco Resort Foz do Marinheiro está localizado em frente a uma represa e próximo a São José do Rio Preto (SP). Destino de paz e natureza, o local é um paraíso ecológico com muita diversão e experiências da fazenda. Os hóspedes têm à disposição várias opções de lazer, entre esportes radicais, atividades no rio e na lagoa e muito mais. Além disso, o complexo tem duas piscinas, sendo uma social de 300 mil litros e outra de biribol, com atividades diárias.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para hotéis com piscinas incríveis, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservae acomodações, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.