'BBB 22': Gloria Groove e Pedro Sampaio são atrações da próxima festa

03/03/2022 | 20:24



A festa do Big Brother Brasil 22 desta sexta-feira, 4, já tem atrações confirmadas: Gloria Groove e Pedro Sampaio serão os responsáveis por animar a casa mais vigiada do Brasil.

Gloria volta ao reality para cantar sucessos como Leilão, A Queda e Bonekinha, além de seus lançamentos, como Vermelho que tem sido sucesso fora do reality. O DJ Pedro Sampaio já está preparando um mix de autorias que estão no ranking das canções mais tocadas no País e versões de músicas que todos conhecem e adoram cantar e dançar.

O sucesso das músicas de Gloria dentro da casa tem sido notado pela cantora, que vê com alegria a repercussão do seu trabalho entre os brothers: "Esse é o BBB que estou sendo mais falada! Realmente, as músicas têm sido cantadas em todas as festas - e até quando não está rolando festa. Acho que esse é um medidor muito incrível para mim e para minha carreira". Para o show desta sexta, 4, Gloria já "chamou" a Lady Leste (nome de seu álbum novo) pra ver "todos os brothers cantando e se jogando" com ela.

Pedro Sampaio também está de olho no Big Brother Brasil e fica atento quando suas músicas são lembradas dentro do reality: "Acompanhar o BBB faz parte da cultura do brasileiro e principalmente pra mim, um artista pop, é importante demais saber o que está acontecendo". Para a festa, ele pretende entregar o melhor de seu repertório para o brothers e garante que além das músicas já conhecidas, Dançarina, seu mais novo single, estará no setlist.

Além dos shows, a festa, que tem um clima de baile funk, terá set com câmera slow motion para garantir o melhor close dos participantes e uma gaiola para os confinados do BBB 22 dançarem.