S&P rebaixa rating da Rússia para CCC-, na categoria 'junk'

03/03/2022 | 19:55



A S&P rebaixou os ratings da Rússia de emissor de longo prazo e de dívida soberana, em moeda local e estrangeira, de BB+ e BBB-, respectivamente, para CCC-, entrando assim portanto na categoria "junk". A agência manteve a perspectiva de implicações negativas, as quais foram estabelecidas no último dia 25, o que significa que novas baixas podem ser informadas nas próximas semanas.

Em relatório, a S&P detalha que mudança nos ratings segue a imposição de medidas restritivas por países do Ocidente, em resposta à invasão da Ucrânia, que devem aumentar "substancialmente" o risco de default. A estimativa da agência é que as sanções internacionais reduziram a disponibilidade da Rússia reservas cambiais em até metade, incluindo moeda estrangeira depósitos e títulos domiciliados nos EUA, União Europeia e Japão. "Isto enfraqueceu substancialmente a liquidez externa da Rússia durante um período de demanda de moeda estrangeira", destaca a S&P, que menciona os impactos de acesso do sistema bancário russo aos sistemas, mercados e infraestruturas financeiras globais.

A Fitch e a Moody's também anunciaram rebaixamento da Rússia nas últimas 24 horas: de BBB para B e de BAA3 para B3, respectivamente.