Betis faz nos acréscimos, empata com Rayo Vallecano e vai à final da Copa do Rei

03/03/2022 | 19:28



Dono de duas conquistas da Copa do Rei, a última em 2005, o Betis está vivo na briga pelo tricampeonato. Na tarde desta quinta-feira, conquistou um empate por 1 a 1, dentro de casa, frente ao Rayo Vallecano e carimbou sua vaga para a grande decisão. Isso só foi possível por ter vencido por 2 a 1, no estádio de Vallecas, na partida de ida da semifinal.

Na decisão, o Betis enfrentará o Valencia, que, na última quarta-feira, passou pelo Athletic Bilbao com uma vitória por 1 a 0, após empates por 1 a 1, no duelo de ida.

O jogo foi equilibrado, com um leve domínio do Betis, que teve mais posse de bola e conseguiu criar mais oportunidades de gol. Após um primeiro tempo sem muita criatividade e bastante disputado, a partida foi ganhar em emoção na etapa complementar.

Apesar de jogar pelo empate, era o Betis quem tentava furar a retranca do adversário. William Carvalho tentou, mas jogou por cima do travessão. A resposta foi da forma que o Rayo Vallecano queria. A equipe visitante jogou por uma única bola e ela veio aos 35 minutos. Bebe cobrou falta com perfeição e mandou no ângulo para fazer 1 a 0.

O Rayo Vallecano precisava só se segurar, o que fez durante os 90 minutos, mas o castigo veio nos acréscimos. Borja Iglesias aproveitou o rebote para encher o pé e classificar o Betis à decisão da Copa do Rei.