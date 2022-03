Na tela. No palco. Atrações andreenses

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/03/2022



Em pouco mais de um mês, Santo André vai reinaugurar, em grande estilo, o novo Cine-Teatro Carlos Gomes, remodelado e que, por certo, revigorará o Centro antigo da cidade.

Ansiosa pela reinauguração, “Memória” retorna no tempo e chega ao primeiro ano em que o Carlos Gomes se instalava no atual endereço, em plena Rua Senador Flaquer.

O Carlos Gomes é de 1912, quando foi inaugurado no Largo da Estátua. Em 1925 ganhou suas atuais instalações. E em 1926 publicava no semanário “Folha do Povo” o anuncio hoje reproduzido.

Matinê. Soirée. E espetáculos no palco. Além de Los Caiafas, a presença de Ramauro, “tenor célebre na melodia napolitana”. E uma atração extra na quarta-feira seguinte, “grandioso espetáculo em benefício da Santa Casa”, depois Hospital Municipal, hoje Centro Hospitalar Dr. Newton da Costa Brandão.

PESQUISA

Recebemos do professor Antonio de Andrade, um dos integrantes do SOS Carlos Gomes e pesquisador do cinema, o cartaz de “Pecador Divino”, de 1924. Escreve Andrade:

Estrelado pelo famoso ator Rodolpho Valentino, a propaganda do Carlos Gomes menciona dez ‘actos’. Seriam dez rolos de filmes, somando uns 80 minutos de projeção. Era ainda na fase muda do cinema.

Crédito da foto 1 – Folha do Povo (14-1-1926)



Crédito da foto 2 – Pesquisa: Antonio de Andrade

PRÓXIMA ATRAÇÃO. A propaganda do Carlos Gomes e o cartaz original do filme de Rodolpho Valentino: uma volta quase centenária no tempo



Band 85 e 55 anos

Texto: Milton Parron

No programa “Memória” deste final de semana e no seguinte, em 12 de março, uma longa entrevista com o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicações, João Carlos Saad, Johnny para os mais próximos.

Ilustrada com dezenas de flashes arquivados no Cedom (Centro de Documentação e Memória) da Rádio Bandeirantes, a entrevista também aborda projetos futuros do Grupo Bandeirantes, inclusive a utilização de dois espaços recém-locados, o Teatro Itália e os estúdios da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo.

DATAS

6-5-1937 – Entra no ar a Rádio Bandeirantes: 85 anos.

13-5-1967 – Surge a TV Band: 55 anos.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).

Memórias Musicais

Uma homenagem a Marcelo Duarte, andreense, técnico de som que fez história no Grande ABC e na saudosa Rádio Eldorado AM. Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570).

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 5 de março de 1972 – Ano 14, edição 1784

MANCHETE – Síria: morto à bala o ministro do Interior.

SANTO ANDRÉ – Vereador Orlando Viganó propõe a instalação de um grupo escolar no Parque Miami.

FUTEBOL – Ramalhão estreia hoje no Torneio 25 de Janeiro: recebe a Portuguesa Santista.

Em São Caetano, o Saad joga amistosamente com o misto do Corinthians.

Começa o maior certame do Grande ABC. É a Copa João Ramalho: no Volkswagen Clube, Ribeirão Pires x São Bernardo; no estádio do Meninos, Santo André x Diadema.



EM 5 DE MARÇO DE...

1902 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): diversos cavalheiros desta localidade seguiram para a Estação de Campo Grande. Foram cumprimentar Olympio Moreira, chefe daquela estação, que aniversariou. Os manifestantes foram recebidos gentilmente pelo Sr. Moreira, que lhes ofereceu um copo de cerveja.

1922 – Informa Eric Johnson, superintendente da Estrada de Ferro São Paulo Railway: restabelecido o tráfego de trens pela serra, que havia sido suspenso por causa da queda de barreiras durante as fortes chuvas.

1927 - Lei municipal nº 254 dá o nome de Praça do Carmo ao largo na frente da igreja em construção, Centro de Santo André, entre as já denominadas Ruas Campos Sales e Albuquerque Lins. Religiosos e fiéis do Carmo: a nossa praça faz hoje 95 anos. Vamos festejar!

1947 - Fundado o Piraporinha Futebol Clube, sucessor do antigo Esporte Clube São José, da Vila Camponesa, em São Bernardo.

1987 – Postos de gasolina decidem parar, em movimento nacional. Proprietários protestam contra o último aumento em suas comissões, considerado pequeno.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Ilha Comprida, Lourdes e Ribeirão Bonito.

No Estado de São Paulo, aniversariam: no Rio de Janeiro, Bom Jardim; em Santa Catarina, Bom Jardim da Serra; no Rio Grande do Norte, Caraúbas; e em Minas Gerais, Couto de Magalhães de Minas.

Falecimentos

Santo André

Elias Rodrigues de Mendonça, 78. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Médico. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Duzolina Baraldi, 77. Natural de São Bernardo. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

São Bernardo

Leda Lenzi Cender, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Terra Nova, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Maria Aparecida da Silva, 86. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Antonio Sebastião de Souza, 90. Natural de Abaíra (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º, em Santo André. Vale da Paz.

Mauá

José Severino Arruda de Souza, 72. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ribeirão Pires

Jotaro Ohashi, 80. Natural do Japão. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério da Paz, em Vila Sonia, São Paulo, Capital.

Rio Grande da Serra

Alice Santana Brandão, 93. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Figueiredo, em Rio Grande da Serra. Dia 27, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.