Estado do Rio vai transferir às prefeituras decisão sobre obrigatoriedade de máscaras

03/03/2022 | 16:23



O governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou que vai publicar ainda nesta quinta-feira, 3, um decreto autorizando a prefeitura de cada um dos 92 municípios fluminenses a flexibilizar o uso de máscaras em locais fechados. Por enquanto, uma regra estadual torna obrigatório o uso de máscara nesses lugares, como medida de prevenção e combate à pandemia de covid-19. A partir da publicação do decreto, cada prefeitura poderá decidir se o uso de máscaras seguirá obrigatório ou não. A prefeitura da capital cogita flexibilizar o uso das máscaras já a partir da próxima segunda-feira, 7.

Segundo o governo do Estado, a medida se justifica diante do "cenário heterogêneo" da pandemia no Estado do Rio. "Em função da alta cobertura vacinal e de haver municípios com baixo risco para a doença e outros ainda saindo da quarta onda da covid-19 provocada pela variante Ômicron, caberá aos gestores municipais a decisão de liberar ou não o uso de equipamento de proteção individual", diz nota do governo.

"Independentemente da decisão tomada por cada secretaria municipal, as pessoas que desejarem continuar usando máscara em locais fechados ou abertos podem assim fazê-lo. Recomendamos que pessoas com sinais e sintomas respiratórios mantenham o uso da máscara se forem entrar em contato com outras pessoas. O ideal é que essas pessoas façam isolamento", afirmou o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.