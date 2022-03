Thiago Wild abre Copa Davis contra Alexander Zverev, número 3 do ATP

03/03/2022 | 16:08



O sorteio definiu nesta quinta-feira que o paranaense Thiago Wild abrirá os confronto entre Brasil e Alemanha pelo classificatória da Copa Davis. O brasileiro enfrentará Alexander Zverev, número 3 do ranking da ATP. O duelo acontecerá nesta sexta-feira, às 16h, no Parque Olímpico, no Rio.

"Tenho falado sobre a Copa Davis desde janeiro, a opção de jogar para mim estava sempre lá , só precisava ver como, pois estava jogando muito e meu corpo estava sentindo tudo isso, mas eu e Michael conversamos e decidimos que eu jogaria a Copa Davis esse ano e quero dar a melhor chance para a Alemanha ir bem e espero ajudar o time a fazer isso", disse Zverev

Já o brasileiro Thiago Monteiro desafiará Jan Lennard Struff, 60º do mundo. O cearense já enfrentou o rival em outras quatro oportunidades, com duas vitórias para cada. Thiago venceu duas das três partidas realizadas no saibro. Eles se enfrentarão também na sexta-feira.

O terceiro embate será entre as duplas. Felipe Meligeni, que substituirá Marcelo Melo, retirado do time ainda sem nenhuma explicação por parte da Confederação Brasileira de Tênis, jogará com Bruno Soares contra Tim Puetz e Kevin Krawietz no sábado, às 14h.

Na sequência, Thiago Monteiro, número 1 do Brasil, terá pela frente Zverev. O cearense enfrentou o rival uma única vez e venceu no Challenger do Panamá, em 2014.

Caso haja um empate, o duelo decisivo ficará entre Thiago Wild e Struff, em confronto inédito.