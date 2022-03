João Guilherme comenta sobre romance de Paulo André e Jade Picon no BBB22: Se ajudaram lá dentro

03/03/2022 | 16:10



Em entrevista ao Venus Poscast, João Guilherme comentou o romance que Jade Picon está vivendo com Paulo André dentro da cassa mais vigiada do Brasil - o ator acredita que a edição do BBB22 estava muito parada e que a formação do casal foi uma ótima estratégia para dar destaque aos participantes.

- Não é muito interessante, não tem grandes acontecimentos. Eu acho que tem uma coisa ou outra ali que fica legal. Por exemplo, Jade e PA, se ajudaram de uma forma lá dentro gigantesca. Se eles não tivessem tendo o que estão tendo ali dentro teria muito menos coisas deles. Hoje eles têm esse destaque, que está super legal. Imagina, ficar lá dentro? Eu mesmo gostaria de ter alguém pra estar junto, admitiu.

A modelo e o filho de Leonardo terminaram o relacionamento de três anos, em setembro de 2021. Na época, João afirmou que a decisão do término foi mútua, já que os dois estavam em momentos diferentes da vida.

- A Jade está num momento da vida dela, profissional, muito diferente do meu. Então, a gente achou que é melhor para nós dois, hoje, ela crescer separado durante um tempo. A gente cresceu muito juntos e evoluiu muito juntos. Aprendeu muito. E aí, a gente volta para uma caminhada sozinhos. Foi assim que a gente se conheceu, sozinhos, desabafou.