No 'Encontro', Glória Maria revela torcida para Natália Deodato no 'BBB'

03/03/2022 | 15:56



Glória Maria foi uma das convidadas de Fátima Bernardes no programa Encontro nesta quinta-feira, 3. É a primeira vez que a repórter volta aos estúdios Globo desde que foi afastada em virtude da pandemia.

A repórter revelou que estava com saudade da apresentadora e se emocionou com o retorno: "Hoje é uma grande volta". Glória revelou que começou a assistir o BBB 22 por não poder viajar e está adorando o programa.

"Tô adorando porque alguns tão criando uma confusãozinha, mas outros tão muito acomodados", disse. A jornalista ainda compartilhou que a sua aposta para esse ano é de que a mineira Natália Deodato vai comover o público e vencer o programa.

"Ela foi pressionada, massacrada, como aquele menino do outro BBB Lucas Penteado, que teve um problema com a Karol Conká. Eu acho que as pessoas ficaram comovidas com ela", lamentou por Natália.

Uma das leituras da comunicadora é que, talvez, Jade Picon tenha criado um personagem de "menina rica" dentro da casa. Quando Fátima revelou achar boa a atitude de Jade em pedir ajuda para aprender determinados afazeres domésticos, a convidada discordou.

Gloria afirmou que acredita que a influencer sabe que as pessoas têm um "fascínio com ricos e está se aproveitando disso". "Até a Lady Di, os ricos, sabiam lavar louça. Sabiam cortar cebola. Será que não é um personagem que ela criou? Porque as pessoas tem um certo fascínio com ricos".

Quem também participou do programa, mandando uma mensagem para Glória foi o antigo apresentador do BBB, Pedro Bial. Ele comemorou ver a amiga "saindo da toca" e emocionou a apresentadora, com quem dividiu a bancada do Fantástico.

"Você que cada dia faz mais jus ao seu nome, Glória, gloriosa. Glória que construiu essa vida de exemplo, de inspiração para todos nós. Lindona, o tempo não passa para você, você tem toda razão em negar-se a revelar qualquer traço de idade", disse Bial.

Glória Maria se emocionou com o amigo. "A gente tem uma grande história de amor."