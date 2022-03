Fluxo cambial total no ano até 25 de fevereiro é positivo em US$ 7,833 bi, diz BC

03/03/2022 | 15:13



O fluxo cambial registrado em 2022, até 25 de fevereiro, para o Brasil ficou positivo em US$ 7,833 bilhões, informou nesta quinta-feira, 3, o Banco Central. No mesmo período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 7,155 bilhões. No ano fechado de 2021, houve entrada líquida de US$ 6,134 bilhões.

No acumulado de 2022, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 8,958 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 88,602 bilhões e de retiradas no total de US$ 79,644 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2022, até 25 de fevereiro, foi negativo em US$ 1,125 bilhão, com importações de US$ 34,846 bilhões e exportações de US$ 33,720 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 5,437 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 6,020 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 22,264 bilhões em outras entradas.

Fevereiro

Depois de encerrar janeiro com entradas líquidas de US$ 1,493 bilhão, o fluxo cambial registrado em fevereiro para o Brasil ficou positivo em US$ 6,340 bilhões, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,347 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 45,286 bilhões e de retiradas no total de US$ 41,940 bilhões.

No comércio exterior, o saldo em fevereiro foi positivo em US$ 2,993 bilhões, com importações de US$ 16,073 bilhões e exportações de US$ 19,066 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 3,113 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 3,631 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 12,322 bilhões em outras entradas.

Semanal

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 21 a 25 de fevereiro) para o Brasil ficou positivo em US$ 1,141 bilhão, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,310 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 13,922 bilhões e de retiradas no total de US$ 15,232 bilhões.

No comércio exterior, o saldo na semana passada foi positivo em US$ 2,451 bilhões, com importações de US$ 5,448 bilhões e exportações de US$ 7,898 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,278 bilhão em ACC, US$ 929 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 5,692 bilhões em outras entradas.