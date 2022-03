Luan e Patrick treinam e podem reforçar o São Paulo no clássico com o Corinthians

03/03/2022 | 15:10



A quinta-feira foi de novidades no São Paulo. O volante Luan e o meia Patrick treinaram normalmente com o restante do elenco e devem reforçar a equipe do técnico Rogério Ceni para o clássico contra o Corinthians, neste sábado, às 16h, no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Luan, inclusive, poderá entrar em campo pela primeira vez sob o comando de Rogério Ceni, já que estava entregue ao Departamento Médico desde a chegada do comandante. Ele vinha sofrendo de dores musculares, diferentemente de Patrick, que se recuperou de uma lesão muscular no posterior da coxa direita.

Por outro lado, Ceni ainda não contará com o goleiro Jandrei e o atacante Nikão, ambos isolados, cumprindo protocolo da covid-19. Já o lateral-direito Igor Vinícius, o zagueiro Diego Costa e o atacante Alisson continuaram o processo de recuperação com os fisioterapeutas.

Os jogadores iniciaram os trabalhos desta quinta-feira com um aquecimento e foram separados em dois grupos, com o gramado dividido em três. Rogério Ceni ainda fez uma atividade de ataque de jogo rápido e terminou com coletivo. Alguns atletas ainda fizeram treinos de finalização.

Conforme as atividades, Rogério Ceni deve ir a campo no próximo sábado com: Tiago Volpi; Rafinha, Miranda, Arboleda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni, Calleri e Marquinhos.

O São Paulo pode até mesmo carimbar a classificação neste sábado caso vença o Corinthians e a Ferroviária seja derrotada pelo Santos. O time tricolor tem 14 pontos, contra dez da equipe de Araraquara. Entre eles, está o São Bernardo, com 14.