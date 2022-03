Equipe da Natália do BBB22 desmente suposta gravidez da sister: Sem nexo

03/03/2022 | 15:11



Como você viu aqui no ESTRELANDO, os enjoos da participante Natália no BBB22 causaram desconfiança nos telespectadores sobre uma possível gravidez, já que a sister vem mantendo relações sexuais dentro do programa com Eliezer no reality - e, por isso, a equipe da designer de unhas se pronunciou e negou, inclusive, um suposto pedido da confinada por um teste de gravidez,

A nota foi publicada nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 3.

Está sendo fomentado na internet e na imprensa uma notícia sobre um possível pedido de teste de gravidez feito pela Natália para a produção do BBB. Essa informação não procede e é sem nexo algum.

Assistindo aqui de fora, temos 38 câmeras aonde conseguimos comprovar por meio da movimentação da Natália na casa, e de suas respectivas conversas com outros participantes, que nunca foi feito um pedido de teste de gravidez no confessionário e, que ela também nunca especulou sobre isso.

Respeitem nossa Natália. Ela é livre, inteligente e cuidadosa. Enquanto não houver provas concretas de algo, não solidifiquem suas certezas, dizia o comunicado.