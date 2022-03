Antonela Avellaneda fala sobre seu antigo relacionamento com Júnior Lima: Tinha química

03/03/2022 | 15:10



Antonela Avellaneda relembrou o romance que teve em 2004 com Júnior Lima. Em entrevista ao link podcast, a ex-bbb afirmou que, apesar de ter durado apenas alguns meses, o relacionamento dos dois foi ótimo.

A celebridade, que também participou do reality Ilha Record explicou que conheceu o cantor quando ele deu uma entrevista para ela em uma rádio, logo após romper sua dupla com Sandy.

- Tinha uma brincadeira que, se ele não respondesse, tinha que dar um beijo em mim. Aí me deu um selinho e me chamou para o show. Fui ao show e depois fomos embora juntos, mas ali foi só uma carona. Namoramos uns meses, uns três, esclareceu.

Antonela também revelou que Júnior é bom de cama:

- Ele beija bem. Era bom. Tinha química, admitiu.

Por fim, a influenciadora contou sobre o término do namoro. Ela disse que a decisão veio das duas partes, porque a agenda dos artistas não era compatível.

- Nunca mais falei com ele. A gente terminou bem. Os dois terminaram. Ele estava com a carreira solo começando e eu tinha acabado de sair do BBB, uma loucura.