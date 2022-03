Whindersson Nunes revela que recebeu visita de Alok durante crises de depressão: Ele queria me tirar de casa

03/03/2022 | 15:10



Ao que parece, apesar de levar diversão para o público, Whindersson Nunes enfrentou momentos obscuros nos últimos meses! No stand-up É de Mim Mesmo, disponível na Netflix, o humorista relembrou a batalha contra a depressão. Segundo ele, o clima estava tão tenso que passou seis meses sem fazer absolutamente nada. E sabe quem o ajudou? Alok.

- Eu estava fazendo turnê mundial! No meio da turnê, uma pandemiazona [da Covid-19]. Já estava meio mal, meio de depressão... Passei quase seis meses sem fazer nada... Sem aparecer na TV, sem fazer vídeo, sem trabalhar, sem fazer nada. Estava mal mesmo. Não queria fazer nada. E o assunto era só esse, começou.

- O Fantástico [programa da TV Globo] falou comigo: Vamos fazer uma matéria sobre depressão para ajudar um monte de gente. Legal, fiz a matéria. Mas depois disso daí, tudo o que se falava de depressão, o povo falava: Chama o Whindersson. Que diabo é isso? Você ser o nome da depressão? Aí comecei a negar a ida nos programas de TV. A mulher que trabalhava comigo, falava: Você não está indo na TV, as pessoas vão esquecer de você. E eu dizia: Minha senhora, não estou a fim de fazer nada, não quero ficar falando o mesmo assunto sensível toda hora, não. Depressão é uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender e fica por isso mesmo. Cada um tira suas conclusões. Você prefere ficar em casa porque quando você sai, todo mundo fica dando uma opinião. Daí o pessoal ia na minha casa, mas meu Deus do céu, parecia que eu estava pela hora da morte.

Whindersson ainda contou que recebeu diversas visitas do DJ, na tentativa de fazê-lo sair de casa para conhecer o estúdio novo.

- O Alok foi falar comigo. Ele é um cara sensacional, gente boa demais, umas das pessoas com o coração mais legal que eu já vi na minha vida. Ele queria ir lá em casa porque via que eu não queria sair. Ele queria me tirar de casa: Vamos gravar, cara? Vamos conhecer o estúdio novo! E eu estava naquela de: Não, cara. Não quero trabalhar, sair...