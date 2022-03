Novo clipe de Alok 'Headlights' ultrapassa meio milhão de visualizações

03/03/2022 | 14:38



Após o lançamento de Deeper, Side Effect e Un Ratito, que conta com a participação de Juliette e Luis Fonsi, Alok fechou o mês de fevereiro com um novo clipe: Headlights.

No novo single, Alok se junta à cantora Kiddo e ao inglês Alan Walker, que já esteve em outros trabalhos do DJ, como Wherever You Go.

O público já espera que a dupla ocupe o mesmo palco. Headlights bateu mais de um milhão de streams em um dia.

Chamam atenção no clipe a estética futurista e as diferentes fontes de iluminação, deixando Kiddo sempre em evidência.

Em vídeo publicado em seu Instagram, Alok comentou que a gravação do clipe foi desafiadora."O processo de gravação não é nada fácil, exige muita concentração e energia", contou.