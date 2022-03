'BBB 22': Arthur Aguiar faz aniversário e é homenageado por amigos

03/03/2022 | 14:31



Arthur Aguiar completa 33 anos nesta quinta-feira, 3. Confinado na casa doBBB 22, o artista recebeu homenagens de familiares e amigos, como o ex-parceiro de jogo, Tiago Abravanel.

Em stories publicados no Instagram, Abravanel comentou: "Quero mandar minhas energias de feliz aniversário para o Arthur. Já virou meia-noite e é aniversário dele. Não pude passar essa virada com ele, mas estou com ele no meu coração, mandando todas as energias boas, de saúde, alegria, paz e leveza. Quero que ele enfrente esse jogo com a força que ele tem. Eu tenho certeza que ele sabe que tem. Te amo, amigo. Quando você sair, você vai ver essa mensagem".

O ator e cantor desistiu do BBB 22 no domingo, 27, e não contou ao Arthur sobre a sua decisão, mas deixou claro o carinho pelo amigo do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil.

Dentro do BBB 22, os participantes também lembraram do aniversário e cantaram parabéns para Arthur durante a festa do líder Paulo André, que teve como tema a Vila Olímpica.

Além de Abravanel, a equipe de Arthur publicou um vídeo em que vários artistas e amigos parabenizam o cantor. No vídeo, Sophia, filha de Arthur com Maíra Cardi, também aparece enviando mensagem ao pai.