Fed definirá ritmo de redução de balanço na reunião de março, afirma Powell

03/03/2022 | 14:19



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que na próxima reunião da instituição, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de março, "vamos definir o ritmo de redução dos ativos do balanço do Fed".

Esta é uma informação nova, pois até o momento Powell não tinha destacado que tal tema seria estabelecido "nas reuniões que virão".

O presidente do Federal Reserve também ressaltou que tal diminuição do balanço do Fed ocorrerá ao longo deste ano.

Petróleo

O presidente do Federal Reserve afirmou ainda que, além de várias simulações econométricas, "uma regra de bolso" utilizada por ele para avaliar impactos da alta de petróleo sobre a economia, é que "para US$ 10 de aumento do preço do barril, por um certo período, eleva a inflação em dois décimos de ponto porcentual e reduz o Produto Interno Bruto (PIB) em um décimo de ponto porcentual".

Embora não tenha especificado este prazo, especialistas nos EUA, como Satyam Panday, economista-senior da S&P Global Ratings, apontam que tal impacto ocorreria em 12 meses.

Os comentários de Powell foram feitos em sessão no Senado norte-americano.