Sabrina Sato mostra passeio especial ao lado de Zoe: Minha paz

03/03/2022 | 14:10



Se não for para explodir o termômetro da fofura, a família Sato-Nagle nem usa as redes sociais! Na última quarta-feira, dia 2, Sabrina Sato encantou a web ao abrir o álbum de fotos de um passeio para lá de especial com a filha, Zoe, de três anos.

Nos cliques, as duas apareceram curtindo o dia em uma fazenda, andando de bicicleta e se divertindo com o cachorro. Zoe, é claro, esbanjou simpatia e fez pose para todas as fotos.

Minha paz, escreveu a apresentadora.

Fofas, né?!