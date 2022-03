Kim Kardashian e Kanye West chegam a acordo sobre guarda dos filhos

03/03/2022 | 14:10



Como você viu aqui no ESTRELANDO, o processo de divórcio de Kim Kardashian e Kanye West finalmente chegou ao fim. Agora, resta a batalha pela custódia dos filhos North, Psalm, Chicago e Saint. Segundo informações do site TMZ, o ex-casal chegou ao acordo de que a socialite ficará com as crianças, devido à carreira do rapper exigir uma agenda de shows apertada e constantes viagens internacionais. Apesar disso, ele poderá ver seus quatro filhos praticamente sempre que quiser.

Um exemplo de como funcionará a dinâmica é o fato de recentemente eles terem participado de festas de aniversário e outros eventos juntos em família, sem nenhum tipo de contrato formal. É possível que os dois criem um esquema para os feriados como Natal e Ação de Graças, mas como Kanye está sempre viajando a negócios, planejar com antecedência pode ser irreal. Apesar do conturbado processo de divórcio, fontes informaram ao veículo que as questões de custódia foram tratadas pacificamente na maioria das vezes.

Há uma política de portas abertas quando se trata da guarda dos filhos. Kim permite e facilita o encontro sempre que Kanye está em Los Angeles e quer ver as crianças. O rapper costuma levar as crianças para o culto todos os domingos e, em certa ocasião, ele queria levar uma das crianças para um jogo de basquete e a empresária aceitou de bom grado. Informantes dizem que não será bom se o ex-casal for muito específico com os acordos de custódia. Além disso, eles sempre podem voltar ao tribunal caso a situação se complique.

Livre, leve e solta

Em conversa com a revista People, uma fonte ligada à Kim revelou que ela está aliviada com o fim do processo de divórcio.

- Kim se considera solteira há um tempo. Ela está aliviada por ser oficial. Ela não está olhando para trás e quer que tudo sobre o divórcio seja definitivo. Ela está em um lugar muito feliz agora. Ela levou meses para chegar a este ponto. Ela se sente bem com a vida.

O informante também afirmou que o relacionamento com Pete Davidson contribuiu na felicidade da socialite.

- Seus filhos estão ótimos e ela adora sair com Pete. Ela não está saindo com mais ninguém. Ela está se divertindo muito com ele.

A seguir, relembre todos os amores que passaram pela vida de Kim Kardashian!