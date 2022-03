Gloria Maria revela que está assistindo BBB pela primeira vez e aposta em sister como grande campeã

03/03/2022 | 14:10



Gloria Maria foi uma das convidadas especiais do Encontro com Fátima, na manhã desta quinta-feira, dia 3. Durante o bate-papo, um dos assuntos abordados foi a vigésima segunda edição do BBB.

Sincera, a jornalista contou que essa é a primeira vez que está assistindo ao reality, mas segundo ela, já virou especialista.

- Virei especialista. Tô adorando porque alguns tão criando uma 'confusãozinha', mas outros tão muito acomodados.

Em seguida, ela brincou com Tati Machado ao dizer que iria roubar o lugar da comentarista no programa:

- Você não dá bobeira, disse aos risos.

Sobre a grande campeã, Gloria apostou em Natália:

- Ela foi tão pressionada, massacrada, que ela também incomoda, como aquele menino do outro 'BBB' que teve um problema com a Karol Conká [Lucas Penteado]. Eu acho que as pessoas ficaram comovidas com ela.

A jornalista mostrou que está especialista mesmo e aproveitou para comentar sobre Pedro Scooby e pediu mais atitude do surfista:

- Acho que ele tinha que ir mais à luta. Se ele enfrenta mar, não vai enfrentar a galera do BBB?