Clientes do Itaú relatam sumiço de dinheiro e depósitos não esperados

03/03/2022 | 13:56



Com relatos de problemas nos sistemas e dificuldades para acessar o aplicativo do banco, o Itaú Unibanco entrou nesta quinta-feira, 3, para os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Clientes reclamaram de saques indevidos em suas contas, enquanto outros falaram que receberam depósitos inesperados.

Houve ainda relatos de pessoas que não conseguiram entrar no aplicativo. O banco reconheceu o problema e afirma estar trabalhando para resolver a situação o "mais rápido possível".

"Sumiu dinheiro da minha conta Itaú", comenta um usuário no Twitter. "É erro do itau? Meu SALDO aumentou 129 reais DO NADA", postou outro correntista do banco. "Meu deus, o Itaú bugou de vez. Paguei minhas contas ontem e do nada o dinheiro voltou todo pra minha conta", ressalta outra correntista.

Ainda havia ainda relatos de dificuldade de acessar a aplicativo do banco. "O Itaú bloqueou o acesso ao app, não estou conseguindo acessar", afirma uma correntista, reclamando que precisa pagar uma conta.

Procurado pela reportagem, o Itaú Unibanco informa que está "atuando para corrigir o problema de intermitência que afeta seus sistemas na manhã desta quinta-feira", com impacto na demonstração do extrato e saldo de conta corrente para parte de seus clientes.

"O banco lamenta o transtorno e trabalha para que a situação seja corrigida o mais rapidamente possível", afirma a nota.

A instituição também está respondendo às mensagens, algumas raivosas, de seus clientes nas redes sociais. "Olá! Pedimos desculpas por isso. Nosso time responsável está trabalhado pra regularizar", respondeu o Itaú em uma delas.