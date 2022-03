Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/03/2022 | 13:40



Na manhã desta quinta-feira (3), um acidente de trânsito deixa uma vítima ferida, em estado grave, na Anchieta, altura do km 14, sentido Santos. A mulher, que não foi identificada, fraturou o braço direito. Segundo informações iniciais, a vítima, que dirigia o veículo, no modelo Santa Fé, bateu em uma van, no modelo Sprinter 310, e em seguida, capotou. A condutora não quis ser encaminhada ao HU (Hospital de Urgências) e buscou atendimento por conta própria, acompanhada do marido.

O boletim de ocorrência do caso foi registrado no 5ºDP e foi classificado como colisão traseira seguida de tombamento.