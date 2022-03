Eleições 2022: PCdoB declara apoio a Fernando Haddad para o governo de SP

03/03/2022 | 13:40



O PCdoB formalizou nesta quinta-feira (3) o apoio à candidatura de Fernando Haddad (PT) para o governo de São Paulo. Paralelamente a este apoio, o PCdoB também tem negociado a construção de uma federação com o PT, o PV e o PSB, sendo que este último que já tem uma candidatura própria para o Estado, o ex-governador Márcio França.

A candidatura de França tem sido um dos principais empecilhos entre o PT e o PSB para a formalização de uma federação entre as legendas, uma "fusão" que une as siglas por pelo quatro anos. Nenhuma das legendas quer abrir mão de suas candidaturas próprias para o Estado.

No Twitter, o deputado Orlando Silva (PCdoB) classificou Haddad como um nome "capaz de liderar as forças progressistas para vencer as eleições em São Paulo". Ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o deputado afirmou que a federação defendida pela sua legenda incluiria o PT, PSB e PV, "e nesse ambiente expressamos a opinião de que Fernando Haddad reúne algumas das melhores condições para liderar essa Frente".

"Salientamos ser muito importante abrir diálogo com o PSOL e Rede, e assim, unificar nosso campo político", ressaltou. "Tudo isso sem deixar de reconhecer a legitimidade do PSB e PSOL apresentarem suas candidaturas", completou Orlando.

Atualmente o PSOL tem como pré-candidato ao governo paulista o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos.