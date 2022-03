Zelensky reforça pedido para que Otan decrete bloqueio no espaço aéreo da Ucrânia

03/03/2022 | 13:03



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reforçou pedido para que os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) implementem o bloqueio do espaço aéreo do país. Pela medida, a aliança poderia abater aviões russos que ultrapassassem o perímetro do território ucraniano.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, Zelensky afirmou ter medo de que a Ucrânia deixe de existir no futuro e disse que, se isso acontecer, os outros países do Leste Europeu "até o Muro de Berlim" seriam os próximos alvos. "Estamos aqui defendendo nosso país, não queremos tirar nada de ninguém", afirmou.

O presidente da Ucrânia também ressaltou que a comunidade internacional "chegou tarde demais" em apoio aos ucranianos. Segundo ele, não há armas suficientes para evitar a captura da capital, Kiev. "A Rússia não está interessada na paz. Está interessada em um banho de sangue", acusou.