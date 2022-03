Sony Channel confirma 7ª temporada do 'Shark Tank Brasil'

03/03/2022 | 12:17



A 7ª temporada do reality show de empreendedorismo Shark Tank Brasil foi confirmada pelo Sony Channel e, para aqueles que desejam participar, as inscrições já estão abertas. No ano passado, mais de 80 empreendedores passaram pelo palco do programa e puderam apresentar suas propostas de negócios aos "tubarões" - como são chamados os empresários responsáveis pelo investimento.

Os "tubarões" da última temporada foram Camila Farani, da G2 Capital, José Semenzato, da SMZTO, João Appolinário, da Polishop, Carol Paiffer, da Atom, e Caito Maia, da Chilli Beans. Ao todo, foram 52 empresas que levaram suas ideias ao tanque durante o ano de 2021. Desse total, 35 conseguiram uma proposta dos investidores, sendo uma delas a maior de todo o programa: Leonardo Arruda, fundador da Decor Colors, fechou negócio com Appolinário e recebeu R$ 10 milhões.

Todos os negócios firmados no programa passam por um processo exigente de auditoria. As inscrições para participar do reality vão até o dia 25 de maio e podem ser feitas no site do Sony Channel.