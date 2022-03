Gangue mascarada assalta set da série Lupin e gera prejuízo de quase dois milhões de reais

03/03/2022 | 12:11



Tá difícil! A Netflix foi alvo de dois assaltos na mesma semana - pouco tempo após as locações de The Crown serem roubadas, uma gangue mascarada invadiu os sets de gravação de Lupin e gerou um prejuízo de mais de um milhão e oitoscentos mil reais. Ironicamente, a trama da série é inspirada nas desventuras de Arsène Lupin, conhecido como o ladrão de casaca, e gira em torno de roubos orquestrados pelo herói Assane Diop.

Segundo informações da revista Variety, o assalto ocorreu na última sexta-feira, dia 25, em um bairro de Nanterre, nos arredores de Paris. A terceira temporada do seriado estava sendo filmada quando aproximadamente 20 pessoas com os rostos cobertos invadiram o set após lançarem fogos de artifício. As autoridades francesas estão investigando o roubo dos equipamentos.

A plataforma de streaming confirmou a notícia à revista e garantiu que não houve feridos:

- Houve um incidente em 25 de fevereiro durante as filmagens da próxima temporada de Lupin. Nosso elenco e equipe estão seguros e não houve feridos.

O assalto ocorreu apenas um dia após ladrões roubarem joias e artefatos avaliados em mais de um milhão de reais das locações de The Crown. Apenas algumas horas após o ataque, Osmar Sy, que vive o protagonista da série francesa, estava no palco do Cesar Awards para comemorar o 10º aniversário da comédia de sucesso Intouchables - longa que lhe rendeu o prêmio Cesar de Melhor Ator em 2012.