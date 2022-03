Na presença da família, Alexandre Pato marca primeiro gol no campeonato, é eleito melhor jogador da partida e presta homenagem

03/03/2022 | 12:10



Alexandre Pato é só alegria! No dia em que foi prestigiado por toda sua família no jogo do Orlando City, nos Estados Unidos, o brasileiro deu um verdadeiro show em campo.

O craque, eleito o melhor jogador em campo, teve uma torcida para lá de especial, já que nas arquibancadas estavam a sua esposa, Rebeca Abravanel, suas cunhadas e, claro, o sogrão Silvio Santos. Na partida, Pato marcou o seu primeiro gol na MLS (Major League Soccer), o principal campeonato de futebol dos Estados Unidos.

Após o sucesso em campo, Pato usou as suas redes sociais para relembrar a comemoração e a homenagem que prestou à família. Comum sorrisão no rosto, ele fez um coração em direção à arquibancada e mandou um beijo.

Na legenda, ele apenas fez um pedido:

+ amor!!! + love, escreveu.

Vale pontuar que além da família, quem marcou presença foi o MC Lan, que assistiu o jogo ao lado do dono do baú.