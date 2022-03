Maíra Cardi comemora aniversário de Arthur Aguiar com bela declaração: Eu acredito no que Deus preparou para nós!

03/03/2022 | 12:10



Neste dia 3 de março, Arthur Aguiar está completando 33 anos de idade e, através das redes sociais, ganhou uma belíssima homenagem da sua esposa, Maíra Cardi.

Em seu feed, a coach postou um vídeo de alguns momentos ao lado do marido e fez uma belíssima declaração. No texto, ela deixou claro a importância de Deus em suas vidas.

Ninguém é feito apenas de qualidades, ninguém é feito apenas de defeitos?Eu sempre fui forte demais, alto confiante demais, segura demais, sempre acreditei em mim, e acreditando em mim eu já apostei todas as minhas fichas em VOCÊ?perdi todas elas?, iniciou.

E, continuou:

Depois quando eu não tinha mais fichas para apostar em você, eu resolvi apostar em Deus, não porque eu queria, mas porque era a única coisa que me restava?. Até mesmo porque eu NÃO tinha mais fichas para apostar, mas Deus não me Pediu nada em troca, ele entrou no buraco que ficou, Deus vem pelo amor ou pela dor, e foi Assim eu descobri o amor verdadeiro e descobri o que eu deveria ter feito isso antes? deixar minha vida nas mão dele, e não na minha?

Maíra então citou algumas perguntas que costuma escutar de internautas:

Me perguntam você confia nele? Você não tem medo? Você acredita que ele mudou? Então eu penso, ele? Mas não é sobre ele, é sobre Deus, eu acredito no que Deus preparou para nós! Tenho muita gratidão pela transformação que Deus tem feito diariamente nas nossas vidas!

No final, ela se declarou:

Te amo e estou aqui na tristeza e na alegria acreditando na transformação diária de Deus , feliz aniversário meu amor.

Vale pontuar que Arthur e Maíra são pais da pequena Sophia, de apenas três anos de idade.